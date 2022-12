Messi | il campione del mondo è andato in pellegrinaggio a Medjugorje

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Non tutti lo sanno ma il noto fuoriclasse è stato in, reso possibile da un episodio provvidenziale. Sul bicipite destro porta tatuato il volto di Gesù. È anche nota la sua frequentazione dei santuari mariani. Stiamo parlando dell’uomo-simbolo della nazionale, laureatasideldi calcio appena undici giorni fa. Quattro anni L'articolo proviene da La Luce di Maria.

La Gazzetta dello Sport

... 5 anni dopo", prendendo a20 località venete (di cui ben otto veronesi) ed esaminando l'...approfondire riguardano le proprietà di tutti questi appartamenti che in pochi anni sono stati...... Pete Sampras e Novak Djokovic, che può ancora raggiungere e superare ildi Basilea, ... ex calciatore uruguagio di Cagliari e Juventus Qatar 2022,sul trionfo argentino: la cosa più ... Messi campione: fa festa chiunque ami il calcio Il padre dei calciatori moderni È stato un grande talento calcistico del Novecento, ma anche un campione della modernità. È stato lui ad aprire la strada, con i suoi contratti pubblicitari, a Maradona ...Nel 1977, con un’amichevole tra New York Cosmos e Santos, le uniche due squadre della sua carriera, Pelé, il più forte calciatore di tutti i tempi si ritirava. Tre Mondiali vinti, oltre mille gol ...