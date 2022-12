LIVE Sci alpino | Slalom Semmering 2022 in DIRETTA | risultati prima manche | Shiffrin al comando Seconda manche alle 18 30

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 Marta Rossetti cede un po’ sul finale ed è 29a a 3.71. Per ora è nelle 30 ma il suo è sicuramente un tempo a rischio. 15.59 Elena Stoffel si piazza al 30° posto e abbassa la soglia per qualificarsi a 4.37. L’impressione è che non manchi spazio per infilarsi tra le prime 30. 15.57 Discesa molto accorta per Peterlini, a cui ovviamente non si può chiedere più di questo. L’azzurra è 31a a 4.84, già eliminata, ma oggi l’importante era rientrare e, perché no, portare a termine una. 15.56 Tocca ora a Martina Peterlini, al rientrogare dopo 13 mesi di stop a causa di un infortunio e di un’operazione. 15.54 Manca poco al momento delle cinque azzurre che saranno concentrate in quindici pettorali. 15.52 Questa la top15 quando sono scese le prime 30: 1 6 ...