L' Impero del sole | i giapponesi invadono la Cina

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L'DELCanale Warner ore 21 con Christian Bale, John Malkovich e Miranda Richardson. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 1987. Durata. 2 ore e 33 minuti LA TRAMA 1941. Ihanno invaso la. Le loro truppe arrivano a Shangai e ad andarci di mezzo non sono solo i cinesi, ma anche i residenti inglesi. Un ragazzino di 13 anni si trova separato dai genitori e rinchiuso in un campo di concentramento. Se la passa male ma è sveglio e coraggioso (una compagna di sventura lo apostrofa: "Dì la verità, tu in guerra ci stai bene"). Sopravvive, comunque e la potrà raccontare (la storia è basato su un libro autobiografico). PERCHE' VEDERLO perchè 35 anni fa Spielberg era veramente il migliore e lo dimostrava ogni genere che toccava. Momenti magici nella parte finale dove viene evocato il ...

