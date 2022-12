Inter-Napoli | vuole esserci a tutti i costi | Inzaghi ritrova un top

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 29 dicembre 2022)è sempre più vicina. La prima partita del 2023 potrebbe raccontare già molto sulla ripresa del campionato di Serie A e sulle possibilità degli azzurri e dei nerazzurri di continuare ad inseguire il sogno Scudetto. Stessa partita, stessa voglia di vincere, obiettivi diversi. Per l’i 3 punti significherebbero grande prova di forza e riapertura totale del campionato (considerata la classifica). Per il, invece, significherebbe acquisire ulteriore consapevolezza e “avvisare” tutte le altre squadre di Serie A della grande qualità e della volontà di scrivere la storia. Brozovic(Getty Images), torna brozovic in campo: le ultime L’di Simoneè ancora alle prese con diverse ...