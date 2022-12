Internazionale

Il fondatore e ceo Changpeng Zhao continua a dire che tutto è sotto controllo, male ...frattempo ha comprato a sua volta gli asset di Voyager. La principale rivale di Binance, la borsa ...... dice il leghista che era sottosegretario al Tesoro giàprecedente governo, 'non si può ..., al netto dei presunti 'occupabili' , restano in attesa di notizie anche i percettori invalidi al ... Intanto nel mondo Centinai di missili sull’Ucraina, cala la tensione tra Serbia e Kosovo, il nuovo picco di covid in Cina fa paura al mondo, arrestato un leader dell’opposizione boliviana. Leggi ...Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Lavrov gela l'Ucraina: «Mosca non negozierà mai sulla formula della pace proposta da Zelensky». Intanto i russi hanno ...