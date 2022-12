GF Vip | Luca Onestini svela cosa prova davvero per Oriana | parole lapidarie

(Di giovedì 29 dicembre 2022) In questi giorni,Marzoli si stanno molto avvicinando nella casa del Grande Fratello Vip. I due sembrano essere molto complici e si trovano parecchio in sintonia. Questa situazione sta spingendo molti a credere che tra loro possa nascere qualdi più di una semplice amicizia, ma saràcosì? A chiarire, una volta per tutte la faccenda, è stato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne. Durante una chiacchierata notturna con Giaele De Donà, ripresa su GrandeFratello.Mediaset.it,ha dichiaratoper. Il ragazzo ci ha tenuto a mettere dei paletti che, sicuramente, non faranno piacere alla Marzoli....

leggo.it

