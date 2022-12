Feldi Eboli | i campioni d’Italia ai tuoi piedi | superata l’ItalService per 4 a 1

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLachiude l’anno nel miglior modo possibile, battendo al Palasele didelPesaro per 4-1. Samperi alla vigilia aveva chiesto una grande difesa ai suoi e le volpi dopo essersi portate in vantaggio di due reti già nel primo tempo, resistono per tutta la ripresa agli assalti degli uomini di Fulvio Colini sfruttando alla grande le ripartenze. Dal Cin, Venancio, Caponigro, Calderolli, Braga il quintetto delle volpi. Putano, Tonidandel, Fortini, De Oliveira, Schiochet, le scelte di Colini. Dopo un inizio equilibrato è Guilhermao dopo 5 minuti di gioco ad impegnare Putano. Passa una manciata di minuti e Pesaro sale in cattedra portandosi in vantaggio con uno schema su calcio di punizione. De Oliveira su tocco del compagno batte Dalcin. La ...