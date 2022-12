EuropaToday

... ExxonMobil ha fatto causa all' Unione europea sostenendo che le istituzioni di Bruxelles...ha fatto sapere che l' azione legale è stata intentata dalle sue filiali tedesche e olandesi ...Energia, il colosso americanofa causa all'Ue per la tassa sugli 'extra - profitti' Una tassa, o meglio un 'contributo ... infatti, la Commissione era stata attenta ausare la parola 'tassa', ... Exxon non vuole pagare la tassa sugli extra profitti dell'energia e fa causa all'Ue Depositata ieri dalle sue controllate tedesche e olandesi presso il tribunale generale europeo del Lussemburgo, la causa della società contesta l'autorità legale di Bruxelles di imporre la nuova tassa ...La compagnia petrolifera statunitense ExxonMobil ha fatto causa all’Unione europea sostenendo che le istituzioni di Bruxelles non hanno il potere legale di imporre una nuova tassa sui gruppi petrolife ...