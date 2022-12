Benedetto XVI in condizioni stabili Problemi respiratori | non parla

Agenzia ANSA

Il Papa emeritosi trova in condizioni di salute gravi ma stabili. "La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri", dicono all'ANSA fonti in contatto con l'ex monastero Mater Ecclesiae. Il Pontefice ...è molto malato, vi chiedo di pregare per lui', ha detto Papa Francesco scuotendo il mondo cattolico. Che le condizioni di salute di Ratzinger fossero precarie non è una novità. Già due ... Benedetto XVI, le condizioni di salute gravi ma stabili - Cronaca L’aggiornamento sulla salute del Pontefice emerito, per il quale papa Francesco ha chiesto ieri «una preghiera speciale». Ottenendo ovunque una risposta «pronta e commossa» ...Adare la notizia è stato papa Francesco: “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale, per il papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo – è molto ammalato – ...