Avatar | La via dell' acqua | James Cameron difende le scene che non fanno avanzare la storia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il registaha volutore lepresenti in: La Viache sono al centro di alcune critiche perché nonla: La viacontieneche, secondo il regista, molti spettatori non apprezzano, non rendendosi però conto del loro reale valore. Il filmmaker, intervistato da The Wrap, ha infatti spiegato che ha dovuto lottare anche contro i produttori di 20th Century Fox per manteneree sequenze.è tornato a parlaree ...

HDblog

: Ladell'acqua (2) non è stato ufficialmente distribuito in Russia, ma i cinema del paese hanno ottenuto una copia pirata e stanno proiettando il film nelle sale senza licenza. ...: ladell'acqua continua ad avere ottimi infrasettimanali al box - office americano e internazionale. Mercoledì 28 dicembre il film di James Cameron ha raccolto altri 20.4 milioni di dollari ... Avatar: La Via dell'Acqua supera il miliardo di dollari di incassi a livello globale Il regista James Cameron ha voluto difendere le scene presenti in Avatar: La Via dell'Acqua che sono al centro di alcune critiche perché non fanno avanzare la storia.Una delle scene più controversie in Avatar - la via dell'acqua è quella in cui Spider decide di salvare la vita al colonnello Quaritch Ma, perché l'ha fatto A rispondere ci hanno pensato gli scenegg ...