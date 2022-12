TgLa7d del 28 dicembre 2022

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Papa Francesco: "Ratzinger molto malato, pregate per lui" Manovra: slitta a domani il voto finale al Senato Covid: tamponi a Malpensa e Fiumicino per arrivi da Cina Carcere Beccaria: preso il quarto ...

TGLA7

La manovra da oggi al Senato per chiudere giovedì Decreto Sicurezza: faro su Ong, baby gang e stalker Lavrov: "Il Pentagono ha minacciato di uccidere Putin" Maxi - processo Ponte Morandi: 3000 pagine ...... salvati gli ultimi due dispersi - Drone ucraino su base russa,3 morti Milano, si costituisce uno degli evasiBeccaria Black out e disagi per la tempesta artica in Usa Valanga in Austria, salvati ... TgLa7d del 27 dicembre 2022