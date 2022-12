Simest e CDP Venture Capital puntano 200mln sull’internazionalizzazione delle startup e PMI

Leggi su fmag

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nei giorni scorsi è stato firmato l’accordo frae CDPper l’internazionalizzazionePMI innovative, con le risorse del Fondo di(FVC), gestito dain convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). L’accordo per l’internazionalizzazione Le due società che si occupano rispettivamente dell’internazionalizzazioneimprese nazionali e della crescita dell’ecosistema italiano del, hanno siglato oggi un accordo per avviare la nuova operatività del FVC, previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 per favorire lo sviluppo sui mercati esteri di imprese ...