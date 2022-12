Non solo gli immigrati | perché ignoriamo questi italiani?

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/As-Np-1-10.mp4 Così vicini e così lontani. Tanto che andrebbe riscritto il Vangelo: ama il lontano tuo come te stesso. Le storie di Natale non sono esclusive del Natale. Ma quelle di Natale, proprioappaiono a Natale, hanno un che di straziante. A questo giro, due storie (ma chissà quante altre ce ne sono in corso) sono balzate agli onori della cronaca. La prima è quella della madre che ha partorito e abbandonato il bimbo in ospedalenon ha un tetto dove proteggerlo. La seconda è quella della coppia con due bambini che vive in macchinanon hanno i soldi dell’affitto. Quello che trovo incomprensibile non è che accadano situazione del genere, ma che una volta note non vengano risolte… Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 28 dicembre ...

