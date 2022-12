No! Bill Gates non ha messo in dubbio la sicurezza dei vaccini | l’intervista è precedente al loro rilascio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ci sono due argomenti che accendono l’ira dei complottisti: i. Quando entrambi i temi si uniscono, la disinformazione è assicurata: dopo aver falsamente supposto che siano stati trovati farmaci abortivi neidiin Kenya, teorizzato la presunta previsione del vaiolo delle scimmie da parte della fondazione del miliardario e affermato che quest’ultimo prevede e accetterebbe 700mila morti a causa del vaccino, è il turno di un’intervista che secondo alcuni utenti sul web dimostrerebbe la scarsa affidabilità delle dosi usate per prevenire le conseguenze più serie dei contagi da Coronavirus. Per chi ha fretta: Circola sui social una clip tratta da un’intervista a, in cui il magnate americano sembra riconoscere gli effetti ...

