Napoli su Samardzic | l’Udinese spara alto

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Calciomercato– Lazardelè un obiettivo di Cristiano Giuntoli, il club friulano chiede 25 milioni di euro. Ilsta progettando il suo futuro, sicuro di non avere grande bisogno di investire sul mercato di gennaio. L rosa di Luciano Spalletti è già completa e sarà rinforzata con Bereszynski e Contini. Qualche altro movimento ci sarà qualora Demme dovesse essere ceduto. Si parla di un interesse della Fiorentina che ha una richiesta del Liverpool per Amrabat, sul piatto ci sono circa 40 milioni di euro. In caso di addio di Demme allora ci sarà un acquisto a centrocampo, magari Ivan Ilic del Verona. Oppure si punterà su Gianluca Gaetano.: il futuro delProprio perché ilnon ha bisogno di riparare sul mercato di ...

Net, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per rinforzare la rosa del. La squadra azzurra ha infatti messo nel mirino Arda Guler del Fenerbahce. Per quanto riguarda invece il mercato italiano ...Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 collegamenti, esclusive e interviste per restare sempre aggiornati su tutto ciò che succede in casa. Oggi con Vincenzo Credendino e Ciro Novellino. ... Samardzic-Napoli: ha già rifiutato Milan e Barcellona, è l'erede di Zielinski Al Napoli torna di moda oggi un vecchio pallino per il centrocampo, ma la sua attuale squadra non intende fare sconti, e spara una cifra alta ...Il difensore è valutato 15 milioni dal Lille: Giuntoli prova a bruciare tutti. L'altra tentazione è Koopmeiners, prof del centrocampo che costa 40 milioni. Vicina la definizione con la Samp dello scam ...