Marialuisa Jacobelli | condannato l’ex fidanzato stalker | “Non mi fido più degli uomini”

Corriere della Sera

, giornalista e conduttrice tv nonché figlia del noto giornalista Xavier, ha rilasciato in queste ore una intervista ai microfoni del Corriere della Sera . La ...Intervistata da Elvira Serra per il Corriere della Sera , la giornalistaparla dopo la condanna a due anni e quattro mesi del suo ex compagno, l'mprenditore monegasco di 52 anni Francesco Angelini., qual è il suo stato d'animo adesso '... Marialuisa Jacobelli: «L’incubo del mio ex diventato stalker. Si inventò che lo tradivo con Mbappé» La giornalista racconta la sua tormentata relazione con l'imprenditore monegasco condannato per atti persecutori ...Intervistata da Elvira Serra per il Corriere della Sera, la giornalista Marialuisa Jacobelli parla dopo la condanna a due anni e quattro mesi del suo ex compagno, l'mprenditore monegasco di 52 anni Fr ...