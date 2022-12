Juve | slitta il rientro di Paredes e Di Maria | polemiche tra i tifosi | Primapagina

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) 2022-12-28 18:31:00 Arrivano conferme: Un riposo da campioni del mondo. Lasi prepara alla delicata sfida contro la Cremonese del prossimo 4 gennaio, punto di partenza di una seconda parte di stagione che si preannuncia infuocata su più fronti. Massimiliano Allegri dovrà però fare a meno di Angel Die Leandro, che torneranno a Torino il 2 gennaio. ULTIMI A RIENTRARE – Gli argentini saranno gli ultimi a tornare alla Continassa, mentre Adrien Rabiot (che con la sua Francia è stato comunque finalista in Qatar) già domani rientrerà per la ripresa degli allenamenti. Dopo l’amichevole contro lo Standard Liegi di venerdì, gli argentini cominceranno a lavorare in gruppo dall’inizio della prossima settimana. L’obiettivo è mettere nelle gambe qualche minuto nella sfida contro l’Udinese (7 gennaio) e ...

Il calciatore della Juventus ha postato un video in cui è alle prese con unatrainata dai ... "Ma non eri infortunato", "Mentre tutti sono alla Continassa tu te ne vai in montagna", "Alla...... mettersi alla guida di unacon un infortunio al ginocchio non è parsa una buona idea per molti supporter bianconeri. "Vai ad allenarti che è meglio. Allafate le vacanze più lunghe di ... Juve, slitta il rientro di Paredes e Di Maria: polemiche tra i tifosi Il rientro in Serie A di Dusan Vlahovic rischia di slittare. L'attaccante della Juventus è ancora alle prese con la pubalgia e rischia di saltare la gara contro la Cremonese.Anche Cuadrado non è stato risparmiato dai tifosi bianconeri. L'esterno colombiano ha saltato le amichevoli contro Arsenal e Rijeka a causa di un problema al ginocchio ma al momento sembra a disposizi ...