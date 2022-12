(Di mercoledì 28 dicembre 2022) ABB, multinazionale svizzero-svedese operante nella robotica, nell’energia e nell’automazione, ha completato la cessione precedentemente annunciata a, colosso giapponese attivo in divesi settori, della sua quota rimanente del 19,9% nella joint ventureEnergy. La JV è stata costituita dal business Power Grids di ABB nel 2020, conche detiene una quota dell’80,1 per cento.ha esercitato l’opzione call concordata tra le parti nel dicembre 2018, si legge in una nota. Attraverso la cessione, ABB ha realizzato un afflusso di cassa netto positivo di circa 1,425di dollari nel quarto trimestre 2022. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

ha esercitato l'opzione call concordata tra le parti nel dicembre 2018, si legge in una ... Attraverso la cessione, ABB ha realizzato un afflusso di cassa netto positivo di circa 1,425...... progettato e costruito daRail, è stato presentato da Luigi Corradi, amministratore ... "Trenitalia ha un piano di investimenti nazionale da 1,5all'anno con una visione decennale che ... Hitachi, 1,4 miliardi per le reti elettriche di ABB - Ildenaro.it (Teleborsa) - ABB, multinazionale svizzero-svedese operante nella robotica, nell'energia e nell'automazione, ha completato la cessione precedentemente annunciata a Hitachi, colosso giapponese attivo..Tripla alimentazione: elettrica, diesel e a batterie. È in grado di ridurre fino al 50% le emissioni di CO2. Prime corse in Sicilia e Toscana ...