(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato18 a Palazzo Chigi. Sul tavolo potrebbe approdare anche una misura '', probabilmente un decreto, con un prestito ponte destinato all'exdi Taranto, per permettere all'azienda di far fronte alla crisi di liquidità e ridurre la sua pesante esposizione debitoria verso i principali fornitori. Non è ancora certo che il dl arriverà già oggi, ma rumors sostengono che al ministero delle Imprese e del Made in Italy capitanato da Adolfo Urso si stia lavorando per chiudere oggi il decreto.

La Svolta

...legislatore al punto che basta la visita di un medico a bordo per annullare l'azione del". . "Il ministro dell'Interno - ha detto Salvini alla vigilia del- sta lavorando a un decreto ...Oggi in, anziché fare la guerra alle ong, ilfarebbe meglio a fare il punto su quella che appare una nuova emergenza globale. Informare gli italiani su cosa sta accadendo in Cina ... Ultimo'ora: Governo: Cdm alle 18, in forse norma 'tampone' su ex Ilva Oggi prosegue la discussione generale a Palazzo Madama per essere approvato entro la fine dell'anno. Opposizioni in rivolta per i tempi troppo ...Primi approcci tra il Napoli e Victor Osimhen per discutere di un possibile rinnovo contrattuale per l'attaccante nigeriano. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. "Attualmente ...