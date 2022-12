Girona | Michel | “Ho la sensazione che giocheremo una grande partita”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) 2022-12-28 15:03:11 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:: “Ho lache faremo unae Penso solo ai tre punti. Le statistiche con Iraola sono lì per essere infrante, ogniè un mondo diverso”. In questo modo L’allenatore del Madrid si è mostrato nell’anteprima dellacontro il Rayoche avrà senza dubbio un sapore speciale per lui. “È unaspeciale per me. Il Rayo è casa mia e non ho mai vinto contro di loro, ma voglio cambiare questa situazione. Sarebbe più speciale giocare a Vallecas, ma è sempre diverso“, suppone. Ilse la vedrà nuovamente con Iraola, vera bestia nera per i catalani che sono riusciti a batterlo solo una ...