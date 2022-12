Motosprint.it

Accanto ai confermati Sylvain Guintoli e Gregg Black ci sarà unritorno. Al posto del ritirato Xavier Simeon ci sarà infatti il francese Etienne Masson , dal 201 EWC: un gradito ritorno per Yoshimura SERT Motul La squadra nippo-francese, vice campione in carica del Mondiale Endurance, ha trovato il sostituto del ritirato Simeon per la stagione 2023 ...Progetto Aprilia per l'approdo nel Mondiale Endurance FIM EWC 2023: la RSV4 1100 verso l'omologazione. L'anticipazione nel dettaglio.