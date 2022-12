“Da bandire a vita” Medved fulmina i traditori della Russia | brutta fine per i fuggitivi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) I russi che vogliono la sconfittacosiddetta operazione militare speciale lanciata da Mosca in Ucraina sono dei «» e vanno considerati come «nemici dello Stato esocietà», tanto da essere «banditi a» dal Paese. L'invettiva contro chi osteggia la guerra in Ucraina è stata lanciata dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitryev, che ha poi aggiunto che a coloro che hanno lasciato la«volendo la distruzione del Paese dovrebbe essere impedito di tornarvi fino alladei loro giorni». Su Telegram,ev ha anche detto che il ritorno dei «sarà possibile solo dopo amnistia o pentimento pubblico». Continua quindi la strategia dai toni alti dell'ex presidente. ...

LaVoceDiAlba.it

...insegnanti Concorso dirigente tecnico - Ancora proroga per quanto riguarda il concorso da...un aumento del 50% dell'assegno per le famiglie con quattro o più figli nei primi 12 mesi didel ...questa parola primordiale causerà una ferita primordiale che richiederà anni o generazioni ... di Harriet Connor Articolo già pubblicato sulla Rivista Notizie Pro& Famiglia n.111 di ... Bra come Betlemme, grazie al presepe vivente di Bandito I russi che vogliono la sconfitta della cosiddetta operazione militare speciale lanciata da Mosca in Ucraina sono dei «traditori» e vanno ...Insolito Santo Stefano sul lungomare di Castiglione della Pescaia grazie all'Acot, l'associazione locale degli albergatori, ...