Class action contro Twitter sui licenziamenti di massa

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) WASHINGTON – Elon Musk tenta la strada dell'archiviazione contro la class action intentata dai dipendenti coinvolti nei licenziamenti di massa. Twitter ha chiesto infatti a un tribunale federale della California di archiviare una causa intentata da oltre 100 ex dipendenti per i "licenziamenti di massa" che il nuovo amministratore delegato Elon Musk ha avviato sui dipendenti di Twitter.

