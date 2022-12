Camila Giorgi | il vestitino inguinale scopre le parti più belle | non serve zoomare FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)incanta ancora una volta il web con uno scatto travolgente: ilnon lascia spazio all’immaginazione.è una tennista di assoluto livello, considerata da molti come l’italiana più forte in circolazione. Lo scorso anno è stato magico per la marchigiana: sono arrivate infatti vittorie incredibili (come quella ai Canada Open) Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.