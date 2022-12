Calciomercato Napoli | investimento da 35 mln per sostituire due big Definiti i primi due acquisti di gennaio

CalcioNapoli24

'Tra poco inizia il campionato italiano, spero in una rimonta dell'Inter sul. Ci credo, sarà complicato ma nel calcio tutto è possibile. Forza Inter'Nessuno può dire come si arriverà dopo la sosta, questa incertezza crea la curiosità di capire se ilha tenuto la barra dritta. Fino ad oggi ha giocato bene meritando il primo posto in ... Il Roma - Kim non rinuncia alla clausola rescissoria, contro-proposta del Napoli Per noi che abbiamo fatto calcio sappiamo che non c'è mai stata una pausa così lunga. Nessuno può dire come si arriverà dopo la sosta, questa incertezza crea la curiosità di capire se il Napoli ha ten ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...