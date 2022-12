Autosprint.it

Jensonc'era, nel 2010, quando Red Bull, Ferrari e McLaren dettero vita ad una lotta al vertice bellissima, in parte poi ripetuta due anni più tardi. In futuro il campione del mondo 2009 spera di ...Il 'Benjamin' del calcio ha voluto toccare moltissimi temi: dal suo ritorno in campo, al ... Non si. Gli altri sognano, noi facciamo. Credo in tutti gli obiettivi stagionali, non voglio ... Button sogna un 2023 in stile 2010: "Tre team in lotta, sarebbe stupendo" Il campione del mondo del 2009 ha ricordato quella stagione alla quale prese parte anche lui con McLaren, Ferrari e Red Bull in lotta, auspicando una situazione simile per il prossimo campionato ...