(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Neanche il tempo di tornare a casa dal Pakistan e dalla parete Rupal del Nanga Parbat che Hervé, alla fine del gennaio scorso, aveva già deciso di tornare su un Ottomila, per salirne uno in ...

Hervédurante una delle sue imprese Cosa prevede l'agenda "Ora siamo in Nepal, nella Valle dell'Everest, per acclimatarci. Appena avremo raggiunto, si spera, la cima di un 7000, ci ..." Barmasse ci riprova: "Un 8000 invernale. Quale Deciderà il meteo" Il celebre alpinista valdostano, membro del Team The North Face è pronto a una nuova impresa in Nepal con il suo compagno David Goettler ...