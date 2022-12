Alex Sandro ai saluti | per il sostituto serve uno sforzo economico importante

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La Juventus, per il prossimo anno, vuole rinnovare le corsie laterali; ildiè stato individuato ma occhio alla spesa. AnsafotoUna vera e propria rivoluzione; ecco cosa aspetta Allegri nel corso dei prossimi mesi. Il tecnico si ritroverà, molto probabilmente, una rosa molto diversa da quella attuale. L’obiettivo è tanto semplice quanto complesso: costruire una squadra che possa tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello internazionale. Uno dei reparti pronto a subire grandi cambiamenti è sicuramente quello degli esterni; iniziamo con la corsia di sinistra dove, a meno di clamorose novità, la Juventus non avrà più. Il brasiliano, impiegato nella prima parte di stagione da terzo centrale nel 3-5-2, sembra destinato a lasciare la Torino ...

Blasting News Italia

Sono invece rientrati ierie Danilo , entrambi reduci dalle vacanze seguite all'impegno col Brasile ai Mondiali in ...... i tifosi della Juventus si aspettano da Pogba meno foto social e più concentrazione sulla squadra, per dare una mano ad Allegri che ieri, intanto, ha ritrovato anche Danilo e: i due ... Juventus, Campi: 'Già programmati 8 addii, fra cui Alex Sandro' Il giornalista sportivo ha parlato dei probabili addio a giugno di Paredes, Di Maria, Rabiot e Cuadrado: nel 2024, Arthur Melo, Rugani e Bonucci ...Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni che trapelano dall'Inghilterra rappresentano una boccata d'ossigeno per i bianconeri e per il Napoli.