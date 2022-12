WWE | Una superstar elogia le strategie di booking di Triple H

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 27 dicembre 2022)H è a capo della gestione creativa della WWE ormai da mezzo anno. Dopo il ritiro di Vince McMahon, Paul “H” Levesque ha assunto il pieno controllo creativo la scorsa estate. Da quel momentoH ha lavorato molto, andando a recuperare anche molteprecedentemente rilasciate sia per Monday Night RAW sia per Friday Night Smackdown. Ha fatto tornare sia ex campioni mondiali come Bray Wyatt e Braun Strowman, sia i grossi di NXT come Karrion Kross e Johnny Gargano. Nonostante la risposta generale al lavoro diH sia finora positiva, ci sono comunque alcuni commenti riguardo ad un possibile momento di stallo di alcune. Alcuni vedono tutto ciò come inconsistenza nei lavori del team creativo, ma altri, come l’ex King of the Ring Baron Corbin ...