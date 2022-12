“Viva Rai 2” | la protesta contro Fiorello | cos’è successo

(Di martedì 27 dicembre 2022) News Tv. Insorge una nuovalo show mattutino diRai 2!. Dopo i battibecchigiornalisti del Tg1 che hanno voluto che lo show si spostasse su Rai2, ora deve vedersela anche con i residenti del quartiere Prati di Roma Nord, dove viene registrato il programma. Il motivo? Il rumore. Gli abitanti si lamentano per gli schiamazzi che sin dalle prime ore del giorno ormai da due settimane fanno da sveglia indesiderata. “Rai 2!”, ladei residenti infuriati per il troppo rumore Apprezzatissimo dai telespettatori e dalla critica, il nuovo programma mattutino condotto dasembra proprio piacere a tutti. Tutti tranne gli abitanti di via Asiago e via Montello a Roma Nord. Il motivo? Il rumore mattutino ...

Io Donna

Due "Rai2! ha avuto spettatori (%);Due " I Fatti Vostri: utenti nella prima parte (%) e spettatori nella seconda (%).Boomerissima Alessia Marcuzzi inRai2 dal 10 gennaio Debutta il 10 gennaio su Raidue Alessia ... Michelle Impossible & friendsla Hunziker! Canale 5, prossimamente "Michelle Impossible" era ... Fiorello e "Viva Rai 2!", perché funziona: i momenti migliori fino a oggi Solo pochi giorni fa, la conduttrice Mara Venier ha raccontato di essere risultata positiva al Covid-19 e questo ha messo a rischio la puntata di Natale di Domenica In. che però è stata trasmessa come ...In onda su Rai 2 e già disponibile integralmente su RaiPlay la serie sul calcio The Net gioco di squadra. Ne abbiamo parlato con il protagonista Gaetano Bruno in un'intervista esclusiva.