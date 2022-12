Taiwan | servizio militare obbligatorio esteso a un anno Tsai | ' La Cina minaccia la pace'

Il Post

La presidente di: 'Decisione difficile, ma inevitabile'. Aumentato di molto anche il salario dei ...ha deciso di prolungare ilmilitare obbligatorio da 4 mesi a un anno. Lo ha annunciato la presidente Tsai Ing - wenen, sottolineando che l'isola deve prepararsi di fronte alle minacce ... Il servizio militare obbligatorio a Taiwan passerà da 4 mesi a un anno per tutti i cittadini maschi con almeno 18 anni Il 26 dicembre Pechino ha effettuato la più grande incursione sui cieli dell'isola, impiegando 71 tra aerei e droni. Mentre la Corea del Nord ha violato lo spazio aereo sudcoreano per la prima volta i ...Milano, 27 dic. (askanews) - Taiwan prolungherà da quattro a 12 mesi il servizio militare obbligatorio per i giovani. L'ha annunciato la presidente Tsai Ing-wen, precisando che la decisione è stata pr ...