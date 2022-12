Stella Coppi | chi è la moglie di Frattini

Tag24

Il ministro Frattini si è sposato connel 2010.è figlia di Gaetano, cittadino onorario di Sestola, ...Nel 2010 l'ex ministro sposa, figlia di Gaetano, ex atleta sciatore ed ex presidente della Federazione italiana sport invernali. Scelta non casuale: Frattini è stato maestro di sci. Stella Coppi Frattini: età e famiglia della moglie dell'ex ministro Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.Stella Coppi Frattini è la moglie di Franco Frattini, l'ex ministro deceduto il 24 dicembre in seguito ad un tumore.