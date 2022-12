Agenzia ANSA

Usciamo da un annoi più complicati della storia per il quadro macroeconomico e gli investimenti finanziari . Dopo ... impennata dei tassi di interesse, allargamento deglicreditizi, ha fatto ...Apre in ribasso a 206,3 punti il differenzialeBtp italiani e Bund decennali tendeschi, che lo scorso 23 dicembre aveva chiuso a 209 punti base. Sale di 2,5 punti il rendimento annuo italiano al 4,49%, mentre quello tedesco ne guadagna 4,2 al ... Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 206,3 punti - Economia Apre in ribasso a 206,3 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tendeschi, che lo scorso 23 dicembre aveva chiuso a 209 punti base. Sale di 2,5 punti il rendimento annuo italiano al 4 ...Per la maggioranza degli analisti il 2023 potrebbe essere un anno positivo: le cedole alte dovrebbero più che compensare la volatilità dei ...