Sci alpino | Cdm Kilde davanti a Casse nell' ultima prova a Bormio

OA Sport

Il primo gigante di Semmering incorona Mikaela Shiffrin. Era da un anno che la statunitense non riusciva a vincere in gigante e sulla pista austriaca Mikaela ha rotto il digiuno - non saliva sul podio ..."Non so cosa sia successo ma oggi ho preso un sasso suglie non sono riuscito più a stare in linea - spiega Paris - Parlerò con gli skimen ma non son riuscito a provare le parti che avrei voluto ... Sci alpino, startlist gigante Semmering 2022: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane Ennesimo capolavoro di Mikaela Shiffrin, che ha conquistato il gigante femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del mondo di sci alpino. La statunitense, alla 78vittoria in carriera, precede ...La classifica di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023 aggiornata dopo il primo gigante di Semmering del 27 dicembre. Mikaela Shiffrin guadagna punti preziosi e allunga notevolmente in ...