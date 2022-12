Manovra | Paita | ' ottenuto rispetto democrazia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo imposto un principio salutare in, che ci vuole un tempo congruo per le discussioni quando si è all'opposizione quando si è maggioranza, non si può cambiare a seconda delle collocazioni del momento". Come opposizioni "siamo state unite nel condividere questa battaglia e abbiamo raggiunto un piccolo ma significativo risultato, quello di far rispettare lain questa Aula parlamentare". Lo ha affermato la capogruppo del Terzo Polo, Raffaella, a proposito del nuovo calendario di lavori del Senato per l'esame del disegno di legge di Bilancio.