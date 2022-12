Manovra | il Governo dimentica il Piano oncologico

(Di martedì 27 dicembre 2022) Laè arrivata oggi al Senato ma senza i fondi che erano stati promessi per dare concretezza alNazionale. Gli emendamenti alla legge di bilancio, con i quali ilsi era impegnato a stanziare 10 milioni di euro per il 2023 e altrettanti per il 2024, non sono stati infatti approvati. La Meloni aveva promesso 20 milioni per ilnazionale. Ma innon ci sono “Siamo sconcertati e preoccupati – ha detto ieri il segretario generale della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (Favo), Elisabetta Iannelli – per l’inconcludenza della classe politica. I malati di cancro non possono aspettare e con la Favo chiedono risposte concrete e immediate al ministro della Salute”. Il primo intervento ...

Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della Conferenza dei capigruppo, aggiungendo che nel pomeriggio, sempre di domani, ilporrà la ...... 129 no e due astenuti, lapassa oggi all'esame del Senato per il via libera definitivo da ... che era iniziata con la votazione sulla questione di fiducia posta dalsul testo, che aveva ... Manovra, parte l'iter blindato al Senato per la prima legge di Bilancio del governo Meloni