Maldini porta via un obiettivo alla Juventus | clima tesissimo tra le società

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si preannuncia altissima tensione tra Milan econpronto a scippare i bianconeri. Ecco chi è il giocatore in questione. Il mondiale in Qatar rischia di essere una delle principali occasioni di mercato per le varie; tra i giocatori che si sono distinti troviamo sicuramente Ferran Torres. L’attaccante del Barcellona ha disputato un mondiale piuttosto positivo nonostante la Spagna, agli ottavi di finale contro il Marocco, è uscita ai calci di rigore. Tornando all’esterno offensivo, occhio al possibile interesse dipronto a scippare la; cerchiamo di capire meglio la situazione. LaPresseEsterno di attacco che può essere impiegato su entrambe le corsie ma, all’occorrenza, anche come punta centrale viste le sue caratteristiche tecniche e la capacità di andare a ...

Footballnews24.it

Il candidato numero uno è Marco Sportiello dell'Atalanta, che è già stato bloccato a zero per giugno, ma nelle ultime ore si aggiunto un nuovo nome alla lista della coppia- Massara. Piace ......top club come il Chelsea che negli ultimi mesi hanno bussato alladel calciatore, poi, genera comprensibilmente parecchia preoccupazione tra i tifosi rossoneri. Sebbene l'obiettivo die ... Calciomercato Milan, Massara e Maldini all’attacco: si bussa alla porta del Chelsea Si preannuncia altissima tensione tra Milan e Juventus con Maldini pronto a scippare i bianconeri. Ecco chi è il giocatore in questione.Milan, la situazione portieri preoccupa non poco la società rossonera, che sta cercando esperienza ed affidabilità in quel ruolo.