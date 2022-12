(Di martedì 27 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.30 12.49 Oggi e domani capiremo se Martapotrà davvero vincere la Coppa del Mondo diquest’anno. Quella diè storicamente una pista indigesta: nella località austriaca non è mai salita sul podio e vanta come risultati un 5°, un 26° e un 10°. Per questo portare a casa un 100-120 punti tra oggi e domani sarebbe importantissimo, vorrebbe dire limitare i danni. 12.47 Rispetto alla prima manche è statala canadese Valerieper partenza anticipata: era quarta. Dunquehanno guadagnato una posizione. 12.46 Mikaela ...

OA Sport

11.35: Per il momento è tutto. L'appuntamento è per le 13.00 per la seconda manche. A più tardi e buona giornata! 11.33: Shiffrin ha dominato la prima manche ma ci attende una seconda manche piena di ...La serata, poi, proseguirà con musica e animazionefino a notte fonda. Il primo grande evento ... la suggestiva fiaccolata dei bimbi e la coreografica esibizione dei Maestri della Scuola... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: squalificata Grenier, Bassino e Brignone scalano un posto SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il primo dei due giganti femminili in programma sulla Panorama di Semmering. Marta Bassino si presenta al cancelletto con ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...