Inter | spunta il prezzo per Musah

SOS Fanta

, Juventus e anche club esteri sono interessati al talento classe 1999. Ora anche il Milan si sarebbe fatto avanti. Il sogno sarebbe quello di riuscire a trattenere Rafael Leao e, perchè no, ...Baldanzi piace al Napoli Tommaso Baldanzi è un trequartista che da poco ha rinnovato il proprio accordo fino al 2027:e Napoli hanno tentato l'approccio, ma serviranno almeno 16 milioni di euro ... Inter, de Vrij potrebbe non rinnovare coi nerazzurri: spunta questa opzione Il 4 gennaio 2023 si avvicina sempre di più e cresce l’attesa per il big match contro l’Inter. Il Napoli capolista avrà subito un test difficile, ma non ha nessuna intenzione di far avvicinare le inse ...L'ex dg bianconero (applaudito) ringrazia pubblicamente l'ex presidente, che interviene in apertura di seduta: "Lasciare non è stata una ...