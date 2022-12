Inter | Brozovic si taglia le vacanze | tornato ad allenarsi due giorni prima del previsto

(Di martedì 27 dicembre 2022) Notizie positive per Simone Inzaghi, allenatore dell’, dall’allenamento di oggi dei nerazzurri in vista della sfida decisiva contro il Napoli alla ripresa del campionato. Ad Appiano Gentile, infatti, è spuntato a sorpresa anche Marcelo, che ha deciso di tornare in anticipo alla Pinetinandosi di fatto duedi vacanza ai quali avrebbe potuto avere diritto. Il centrocampista croato non sembra sofferente del piccolo problema muscolare che lo aveva costretto a non giocare la finale per il terzo posto ai Mondiali con la Croazia. SportFace.

Il tecnico dell'Inter può sorridere perché Marcelo Brozovic è rientrato in anticipo di due giorni rispetto al programma post Mondiale. Dopo il piccolo problema fisico accusato durante la semifinale... Il Napoli affronterà l'Inter in campionato alla ripresa, il 4 gennaio. Oggi anche i nerazzurri sono tornati in campo per allenarsi. De Vrij ha svolto allenamento a parte per un pestone. Inter, il programma verso il Napoli: Lukaku titolare, incognite Lautaro e Brozovic. Mercoledì 4 gennaio riprenderà ufficialmente il campionato di Serie A, dopo la sosta forzata per la Coppa del Mondo. I ragazzi di Luciano Spalletti affronteranno subito un big match, scendendo in campo. Milano, 27 dic. - (Adnkronos) - Sessione di allenamento mattutina per l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo i giorni di sosta per le festività natalizie, i nerazzurri sono tornati in campo per...