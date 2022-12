In Cibum | masterclass per i Palladini | tra i vincitori dello spin off italiano del cooking show targato Bbc

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia non hanno avuto dubbi a scegliere ioff delBbc prodotto da Banijay Italia per Warner Bros, “Bake Off Italia: The Professionals – Affari Di Famiglia”, andato in onda lo scorso 23 dicembre su Real Time (canale 31) e disponibile in streaming su discovery+. Ipotranno accedere di diritto ad In, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica che ha sede a Pontecagnano Faiano (Salerno, Campania), per seguire lein programma a partire da gennaio 2023.Tra le scelte, nel primo semestre del nuovo anno: Luca Montersino con “la pasticceria mignon” e “la pasticceria senza zucchero e delle intolleranze”, Carmine Di Donna con “torte ...