Cher è fidanzata con Alexander Edwards | il dettaglio che non lascia dubbi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Una foto pubblicata la sera di Natale ha acceso il gossip in merito a come procede la relazione tra. I due, infatti, poco più di un mese fa si sono mostrati in pubblico in atteggiamenti intimi. Ma è il nuovopubblicato dalla cantante su Twitter a nonree a far supporre che i due si siano fidanzati. Sin dall’inizio questa storia ha fatto parlare di sé, soprattutto per la differenza di età tra la coppia: infatti lei ha 76 anni, mentre lui 36. Quarant’anni che non pesano, almeno stando alle recenti dichiarazioni di lei.si è? Il regalo speciale diUn regalo speciale e decisamente prezioso, in tutti i sensi. È quello che...

In novembre, dopo esser stata fotografata mano nella mano con Alexander,aveva confermato la nuova storia d'amore: 'Sulla carta è ridicolo', aveva detto a proposito della differenza di età: 'Ma ...I posted this cause his nails are so cool pic.twitter.com/aeUOOy4IIE -(@) December 25, 2022 Da www.repubblica.it