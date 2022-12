Traffico Roma del 26-12-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 dicembre 2022) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana remondie code sulla diramazione disud da Torrenova a raccordo anulare per Chi prosegue sulla carreggiata interna del raccordo anulare rallentamenti fino a via Appia 30 mente code anche sulla diramazione dinord da Settebagni a raccordo anulare ed è sostenuto ilin centro con rallentamenti e code su via del Muro Torto nel due direzioni e sul lungotevere tra Porta Portese e Ponte Regina Margherita in direzione di ponte Flaminio in carreggiata opposta tra Ponte Vittorio Emanuele II e ponte Garibaldi ed è chiusa via della Magliana nei pressi di Ponte Galeria dopo un incendio e per la presenza di olio la sede stradale domani cominceranno i lavori di ripavimentazione ricordiamo inoltre che via della Magliana è chiusa anche tra via ...