Traffico Roma del 26-12-2022 ore 10 | 30

(Di lunedì 26 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazioneancora scarso e quindi scorrevole sulla rete viaria cittadina Voghera auto in circolazione nessuna segnalazione quindi sono impedimento su raccordo anulare consolare altrettanto lungo le autostrade leggermente in aumento la circolazione al centro storico oggi via dei Fori Imperiali interamente isola pedonale deviazioni Quindi anche per gli autobus che transitano E a proposito di trasporto pubblico bus tram e metropolitane oggi seguono l’orario festivo alle 12 a San Pietro Angelus con Papa Francesco non si escludono le funzioni in Prati soprattutto sul lungotevere tra La Muratella Il Trullo ricordiamo che via della Magliana interdetta transito tra via del Fosso della Magliana & via delle Vigne dopo un intervento dei vigili del fuoco da ieri chiuso un breve tratto di via del Pigneto in ...