Perché la Moldavia teme un' invasione russa

(Di lunedì 26 dicembre 2022) «La domanda non è più se la Russia tenterà o meno un’in, ma quando lo farà» ha dichiarato lo scorso 19 dicembre il capo dell’intelligence di Chi?in?u Alexan... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Avvenire

... Kosovo, Macedonia,, Ucraina). Quale sarà l'approccio del pubblico ministero europeo all'...attuale non può più essere affidata ai soli strumenti sanzionatori degli Stati membri anche...Non a caso, ipotizzando un ulteriore inasprimento del conflitto, Lituania etemono una ... senza la pressione dei media,la cosa per noi più importante è che ottengano risultati'. Una ... Moldavia in massima allerta: «Putin ora stringe il cerchio»