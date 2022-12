Nonostante le critiche | nel 2022 Meghan Markle non ha sbagliato un look

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ilperè stato un anno tutt’altro che facile. Dopo il “divorzio” dalla famiglia reale del 2021 e tutte leche ne sono conseguite, non è stata avvistata in pubblico per mesi interi. Poi, dagli Invictus Game di Aprile, qualcosa è cambiato. Sfoggiando deiche hanno fatto il giro del mondo grazie ad una raffinatezza contemporanea e un appeal di forte tendenza. Tra alti e bassi, tutto si può dire suldi. Tranne che non sia stato ricco di fashion moment memorabili, all’insegna delle tendenze e del minimalismo. I successi di stile dinelsia sulla bocca di tutti ...

