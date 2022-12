Maratona di trapianti alle Molinette di Torino | 24 in 100 ore | usato il fegato di un 97enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Tra la mattina del 20 dicembre e il pomeriggio del 24, in pratica in 100 ore, sono stati 24 ieseguiti all’ospedaledi. Una vera e propria, con la media di un intervento ogni quattro ore. Ma soprattutto, come sottolineano alla Città della Salute, una manifestazione di generosità: “Questo risultato è stato reso possibile in primo luogo grazie ai donatori eloro famiglie, che in un momento così particolare hanno compiuto il regalo di Natale più grande”. Tra gli oltre 24 interventi eseguiti, spicca un trapianto di undonato da uomo di 97 anni a una ricevente di 65. Per l’età avanzata del donatore, si tratta di un record per il Piemonte e si avvicina al primato nazionale, che dal 12 dicembre appartiene alla Toscana: in quel caso la donatrice ...