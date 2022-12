Juventus | Exor deposita la lista per il nuovo cda | 5 i componenti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) ... ad oggi, non sarebbe in discussione la parte sportiva nè all'orizzonte ci sarebbero delle potenziali penalizzazioni o addirittura retrocessioni per la società bianconera La Gazzetta dello Sport, ...

La Stampa

ha presentato la lista in vista della prossima assemblea, che si terrà il 18 ...Il nuovo Cda dellaL'azionistaproporrà Maurizio Scanavino come nuovo amministratore delegato.ha presentato un lista di cinque nomi in vista dell'assemblea dei soci che il prossimo 18 gennaio sarà ... Juventus, Exor deposita la lista dei nomi per il nuovo Cda del club: da Scanavino a Ferrero Exor, azionista di maggioranza della Juventus (63,8% del capitale), ha depositato una lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di ...I bianconeri in vista dell'Assemblea di metà gennaio ha reso pubblici i nomi della lista per la nomina del nuovo CdA.