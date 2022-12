Casazza | in strada con un bastone colpisce furgone e l’ingresso di un bar

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 dicembre 2022). Paura lungo lastatale 42, la sera della vigilia di Natale, a. Un uomo in stato di alterazione, si è piazzato in mezzo alla carreggiata, nel centro paese, brandendo un’asse di legno. Il video è stato postato sulla pagina Facebook ‘Sei dise…’: si vede l’uomo, che si scoprirà poi essere in cura al Centro Psico Sociale, dare in escandescenze per, spaccare il legno che tiene in mano sull’asfalto, tra gli automobilisti fermi per evitare di investirlo. Alcuni, spaventati e preoccupati per le imprevedibili reazioni dell’uomo, hanno fatto inversione di marcia ed hanno cambiato direzione. Il giovane si è poi diretto verso unparcheggiato e lo ha colpito con l’asse che teneva in mano, spaccando lo specchietto. Infine si è accanito contro la porta ...