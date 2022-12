Ucraina | Zelensky | Per Natale non aspetteremo un miracolo | lo creiamo noi

(Di domenica 25 dicembre 2022) Per questo, "celebreremo le nostre feste! Come sempre. Sorrideremo e saremo felici. Come sempre. La differenza e' una. Nonun. Lonoi stessi". E' questo il ...

Sky Tg24

E' questo il messaggio del presidente dell'Volodymyrnell'augurare buon Natale ai cristiani ortodossi di rito occidentale, osservando che quest'anno tutte le festivita' hanno "un ...Il messaggio del presidente dell': "Libereremo tutti" "Non aspetteremo un miracolo. Lo faremo noi". E' il messaggio che il presidente dell', Volodymyr, affida a Telegram nelle ore del Natale, mentre il paese è colpito in diverse zone dai raid della Russia. "Ci troveremo in condizioni difficili. Qualcuno celebrerà le feste ... Guerra in Ucraina, Zelensky lavora a un piano di pace in 10 punti La guerra in Ucraina giunge al 305esimo giorno e non si ferma nemmeno nel giorno di Natale. In tutto il Paese è stato lanciato un allarme aereo e le sirene hanno suonato anche a Kiev. Nuovi bombardame ...Sirene anche a Kiev: gli abitanti della capitale stanno passando il 25 dicembre nei rifugi. Strage di civili a Kherson. Zelensky: "Il miracolo lo faremo noi" ...